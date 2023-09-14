Воздвижение Креста Господня: как возник праздник и чего нельзя делать
Этот праздник издавна символизирует переход от осени к зиме. В этот день чествуют крест как символ спасения
Когда Воздвижение Креста Господня в этом году по новому календарю
С 1 сентября 2023 года УГКЦ и ПЦУ официально перешли на новый юлианский календарь. Итак, Воздвижение Креста Господня в этом году мы празднуем 14 сентября.
История праздника Воздвижения Креста Господня
Праздник посвящен обретению в IV веке креста, на котором распяли Иисуса Христа, и возвращению этого креста в VII веке из Персии в Иерусалим.
Крест был найден святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Елена построила храм Воскресения Господня на месте распятия Христа и освятила его. На следующий день в храме был поднят этот крест.
В 614 году персидский царь Хозрой захватил Иерусалим и унес крест. В 628 году византийский император Ираклий победил персов и вернул крест в Иерусалим.
Фото: gettyimages
Что можно делать на праздник Воздвижения Креста Господня
- посетить храм, где проводилась всенощная
- очищать дом свечами
- рисовать на двери мелом кресты
- нужно молиться
- нужно делать добрые дела
Чего нельзя делать в этот день
- нельзя было начинать новые дела
- нельзя отправляться в дальний путь
- запрещено ругаться и ссориться
- детям нельзя гулять в лесу и у водоемов
- нельзя есть яйца, мясо и молочные продукты
- не рекомендуется делать какие-либо дела, которые могут вызвать гордость или зависть.
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