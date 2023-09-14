Воздвижение Креста Господня: как возник праздник и чего нельзя делать

Когда Воздвижение Креста Господня в этом году по новому календарю

С 1 сентября 2023 года УГКЦ и ПЦУ официально перешли на новый юлианский календарь. Итак, Воздвижение Креста Господня в этом году мы празднуем 14 сентября.

История праздника Воздвижения Креста Господня

Праздник посвящен обретению в IV веке креста, на котором распяли Иисуса Христа, и возвращению этого креста в VII веке из Персии в Иерусалим.

Крест был найден святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Елена построила храм Воскресения Господня на месте распятия Христа и освятила его. На следующий день в храме был поднят этот крест.

В 614 году персидский царь Хозрой захватил Иерусалим и унес крест. В 628 году византийский император Ираклий победил персов и вернул крест в Иерусалим.

Фото: gettyimages

Что можно делать на праздник Воздвижения Креста Господня

посетить храм, где проводилась всенощная

очищать дом свечами

рисовать на двери мелом кресты

нужно молиться

нужно делать добрые дела

Чего нельзя делать в этот день