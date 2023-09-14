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Воздвижение Креста Господня: как возник праздник и чего нельзя делать

14 сентября, 2023 четверг
09:00
Общество

Этот праздник издавна символизирует переход от осени к зиме. В этот день чествуют крест как символ спасения

Когда Воздвижение Креста Господня в этом году по новому календарю

С 1 сентября 2023 года УГКЦ и ПЦУ официально перешли на новый юлианский календарь. Итак, Воздвижение Креста Господня в этом году мы празднуем 14 сентября.

История праздника Воздвижения Креста Господня

Праздник посвящен обретению в IV веке креста, на котором распяли Иисуса Христа, и возвращению этого креста в VII веке из Персии в Иерусалим.

Крест был найден святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Елена построила храм Воскресения Господня на месте распятия Христа и освятила его. На следующий день в храме был поднят этот крест.

В 614 году персидский царь Хозрой захватил Иерусалим и унес крест. В 628 году византийский император Ираклий победил персов и вернул крест в Иерусалим.

Воздвиження Хреста Господнього

Фото: gettyimages

Что можно делать на праздник Воздвижения Креста Господня

  • посетить храм, где проводилась всенощная
  • очищать дом свечами
  • рисовать на двери мелом кресты
  • нужно молиться
  • нужно делать добрые дела

Чего нельзя делать в этот день

  • нельзя было начинать новые дела
  • нельзя отправляться в дальний путь
  • запрещено ругаться и ссориться
  • детям нельзя гулять в лесу и у водоемов
  • нельзя есть яйца, мясо и молочные продукты
  • не рекомендуется делать какие-либо дела, которые могут вызвать гордость или зависть.

Новости
ПЦУ
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