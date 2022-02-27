Воздушным силам ВСУ партнеры передали большую партию ракет, они уже на вооружении

Об этом сообщила пресс-служба ПС ВСУ в Facebook.



"От наших западных партнеров для авиации поступила крупная партия ракет класса "воздух-воздух"".

Они уже находятся под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит". - говорится в сообщении.

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