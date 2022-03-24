Воздушных сил ВСУ уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов
В их числе семь самолетов и один вертолет.
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .
23 марта 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов: 7 самолетов, 1 вертолет, 1 БпЛА (ОТР), 2 крылатые ракеты.
- Напомним, ОТР "Восток" сообщили об уничтожении 100 кафиров и около 30 единиц техники.
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