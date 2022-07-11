Воздушные силы за сутки уничтожили вражеский состав боеприпасов, пункт управления войсками и десятки единиц техники

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

В течение 10 июля штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 нанесли мощные удары по российским оккупационным войскам. Кроме состава боеприпасов и пункта управления войсками, уничтожили также вражеский командно-наблюдательный пункт.

Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину: 37,4 тыс. военных, 1645 танков и 247 РСЗО.

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