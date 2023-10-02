Воздушные силы за ночь уничтожили 4 из 7 российских "шахедов"

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.



Отмечается, что оккупанты запускали дроны с юго-восточного направления, то есть с российского Приморско-Ахтарска.

Всего были зафиксированы пуски семи ударных беспилотников, 4 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил Украины.





Фото: Воздушные силы