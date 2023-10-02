Воздушные силы за ночь уничтожили 4 из 7 российских "шахедов"
В ночь на понедельник, 2 октября, россияне запустили ударные беспилотники для атаки украинских областей. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе 4 "шахеда"
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что оккупанты запускали дроны с юго-восточного направления, то есть с российского Приморско-Ахтарска.
Всего были зафиксированы пуски семи ударных беспилотников, 4 из которых уничтожены силами и средствами Воздушных сил Украины.
Фото: Воздушные силы
- В частности, ночью российские военные атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками, три из которых уничтожила противовоздушная оборона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное