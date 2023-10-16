Воздушные силы за ночь уничтожили 2 вражеских ракеты Х-59 и 11 "шахедов"

Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил Украины.

Отмечается, что ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.



Всего ВС зафиксировали применение одной баллистической ракеты "Искандер М", 5 управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Авиационные ракеты атаковали северные и восточные регионы Украины, в то же время "шахеды" противник направил по разным направлениям, в частности на запад.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов".

Фото: Воздушные силы / телеграмм

Что известно о ночной атаке РФ 16 октября

Россия нанесла удар по Днепропетровщине с использованием ракет, артиллерии и РСЗО "Град". Одну ракету сбили военные, еще одна попала по территории Днепровского района. Попадание зафиксировали по частным предприятиям и жилому сектору.

Также российские террористы ночью атаковали территорию Полтавской области одновременно ракетами и беспилотниками. Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе. В результате падения обломков ракеты пострадали трое жителей, в частности десятилетний ребенок.

Кроме того, во время воздушной тревоги российско-оккупационные войска атаковали "шахедами" Хмельнитчину. В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.