Воздушные силы за ночь уничтожили 15 "шахедов"
Ночью 19 августа силы противовоздушной обороны уничтожили 15 из 17 вражеских ударных дронов Shahed-136/131
Об этом в telegram сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
"В ночь на 19 августа россияне атаковали Украину с северного направления ударными БпЛА Shahed-136/131. Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска. В северных и центральных, а также в западных областях Украины работала противовоздушная оборона", - отмечается в сообщении.
В то же время отмечается, что силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников.
"За минувшие сутки, 18 августа, противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть российских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет". Авиация Воздушных сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - заключается в сообщении.
- В Украине в ночь на 19 августа была объявлена масштабная воздушная тревога – была опасность атаки "шахедов" и вероятность ракетного и авиаударов.
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