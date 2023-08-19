Воздушные силы за ночь уничтожили 15 "шахедов"

Об этом в telegram сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

"В ночь на 19 августа россияне атаковали Украину с северного направления ударными БпЛА Shahed-136/131. Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска. В северных и центральных, а также в западных областях Украины работала противовоздушная оборона", - отмечается в сообщении.

В то же время отмечается, что силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников.

"За минувшие сутки, 18 августа, противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть российских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет". Авиация Воздушных сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага", - заключается в сообщении.