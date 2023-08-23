Воздушные силы за ночь уничтожили 11 вражеских беспилотников

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Отмечается, что российские оккупанты запускали БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления. 20 ударных дронов выпустили из района Приморско-Ахтарск на территории РФ и мыса Чауда в Крыму.

Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников.

Девять из них уничтожены в Одесской области, еще два – в пределах Запорожской области.

Фото: Воздушные силы / телеграмм