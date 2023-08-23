Воздушные силы за ночь уничтожили 11 вражеских беспилотников
В ночь на среду, 23 августа, российская армия совершила пуски ударных дронов "шахед" по территории Украины. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 вражеских БПЛА
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
Отмечается, что российские оккупанты запускали БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления. 20 ударных дронов выпустили из района Приморско-Ахтарск на территории РФ и мыса Чауда в Крыму.
Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников.
Девять из них уничтожены в Одесской области, еще два – в пределах Запорожской области.
Фото: Воздушные силы / телеграмм
- В ночь с 22 на 23 августа российские террористы запустили ударные БПЛА в направлении Одесчины: в Подунавье было попадание по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу. Подробнее – читайте по ссылке .
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