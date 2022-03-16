Воздушные силы за день уничтожили 3 самолета, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты россиян, - ВСУ

Об этом сообщает официальный Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.



"15 марта силами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три самолета рашистов. Один пока не установлен, а два – это истребители бомбардировщики Су-34. Также сбит один вражеский вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты", сообщили в ВСУ.



В командовании Воздушных сил также отметили ракетно-бомбовую работу по наземным целям.



"Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации, под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны войск рашистов", - говорится в заявлении Командования Воздушных Сил ВСУ.

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