Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили самолет, беспилотник и крылатую ракету
Украинские воздушные силы 6 апреля нанесли российской авиации очередные потери. Военные сбили истребитель противника, беспилотник, и крылатую ракету
Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в Facebook.
В течение 6 апреля зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели врага.
"6 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", – говорится в сообщении.
Также добавляют, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по войскам РФ в Украине.
- В течение суток, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.
- На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать Украину благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага.
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