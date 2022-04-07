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Главная война с Россией Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили самолет, беспилотник и крылатую ракету

Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили самолет, беспилотник и крылатую ракету

7 апреля, 2022 четверг
02:16
война с Россией

Украинские воздушные силы 6 апреля нанесли российской авиации очередные потери. Военные сбили истребитель противника, беспилотник, и крылатую ракету

Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в Facebook.

В течение 6 апреля зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели врага.

"6 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", – говорится в сообщении.

Также добавляют, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по войскам РФ в Украине.

  • В течение суток, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.
  • На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать Украину благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага.

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