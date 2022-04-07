Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили самолет, беспилотник и крылатую ракету

Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в Facebook.

В течение 6 апреля зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели врага.

"6 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", – говорится в сообщении.

Также добавляют, что ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по войскам РФ в Украине.

В течение суток, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать Украину благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага.