Воздушные силы ВСУ за сутки ликвидировали три российских беспилотника и управляемую авиационную ракету
Вчера, 29 августа, украинские защитники из Воздушных сил ВСУ уничтожили три беспилотных летательных аппарата армии РФ и одну управляемую ракету "воздух – поверхность"
Об этом информируют в телеграме Воздушные силы Вооруженных сил Украины .
"29 июля подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены три вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня и одна управляемая авиационная ракета класса "воздух – поверхность" Х-59", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация Воздушных сил свыше 15 групповых авиаударов нанесла по позициям рашистов на разных направлениях: "Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по складам боеприпасов, боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и техники оккупантов".
- Украинские военные в течение 24 августа сбили четыре российских беспилотника, пытавшихся разведать дислокацию Вооруженных сил.
- В течение 26 августа зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский вертолет и три беспилотных летательных аппарата врага.
- Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 августа ориентировочно составили – около 47 550 оккупантов, 1954 танка и 282 реактивные системы залпового огня.
- Утром 30 августа в Одессе летал БПЛА российской армии. Украинские силы противовоздушной обороны ликвидировали "шпиона" рашистов.
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