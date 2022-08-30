Об этом информируют в телеграме Воздушные силы Вооруженных сил Украины .

"29 июля подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены три вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня и одна управляемая авиационная ракета класса "воздух – поверхность" Х-59", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиация Воздушных сил свыше 15 групповых авиаударов нанесла по позициям рашистов на разных направлениях: "Истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по складам боеприпасов, боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и техники оккупантов".