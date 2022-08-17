Воздушные силы ВСУ за сутки ликвидировали 3 беспилотника, вертолет и опорные пункты российских захватчиков
Украинские защитники Вооруженных сил Украины 16 августа уничтожили три беспилотника, вертолет Ка-52 и опорные пункты рашистов
Об этом информируют в телеграмме Воздушных сил ВСУ .
За сутки 16 августа авиация Вооруженных сил Украины нанесла десять ударов по позициям оккупационных войск на Запорожском и Донецком направлениях.
"Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, зенитные ракетные подразделения ликвидировали три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52.
- Воздушные силы ВСУ за 15 августа ликвидировали два беспилотника "Орлан", крылатую ракету Х-59 и нанесли более 10 ударов по армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.
- С начала полномасштабного вторжения и до 16 августа Россия потеряла около 43 900 военных, 1880 танков, 4152 бронированных машин и 196 вертолетов.
- 16 августа стало известно, что на южных рубежах защиты авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили живую силу и технику противника.
- У города Марьинка Донецкой области Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов.
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