Воздушные силы ВСУ в течение суток уничтожили 1 самолет и 9 дронов врага
В течение пятницы, 29 апреля, подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ поразили десять воздушных целей российских агрессоров
Об этом в Телеграмме сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Укринформ.
"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожает противовоздушную оборону Сухопутных войск и Воздушных Сил, используя при этом разные средства поражения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к таким средствам поражения относятся и переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства.
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