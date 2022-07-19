Об этом сообщает штаб Воздушных сил ВСУ.

"Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных Сил ВС Украины. Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - говорится в сообщении.

Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

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