Воздушные силы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35
Около 20:00 19 июля подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в районе Новой Каховки сбит российский истребитель, предположительно Су-35
Об этом сообщает штаб Воздушных сил ВСУ.
"Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных Сил ВС Украины. Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался", - говорится в сообщении.
Кроме того, за текущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты 5 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
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