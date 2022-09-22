Об этом сообщают воздушные силы ВСУ по телеграммам.

"22 сентября, около 20.00 часов, в Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства", - говорится.

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