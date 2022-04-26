Воздушные силы ВСУ в эти сутки сбили 10 воздушных целей врага, в том числе 3 истребителя

В понедельник, 25 апреля, Вооруженные силы Украины поразили 10 воздушных целей российских оккупантов, среди них – 3 истребителя

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

"25 апреля российские кафиры активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям. На Восточном и Южном направлениях решисты совершили несколько авианалетов и, уже традиционно, потеряли самолеты", - говорится в сообщении .

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:

3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);

3 крылатые ракеты;

4 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

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