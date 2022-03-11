Воздушные силы ВСУ уничтожили целый полк российских десантных войск

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВС Украины.



По предварительной информации, ВСУ уничтожили целый полк десантных войск РФ с полным комплектом бронированной техники: танки, БМП, "грады".



"По информации Зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения недолетел до собственного аэродрома и упал на территории России. Также поражены по меньшей мере четыре воздушных цели, преимущественно самолеты Су -25", – добавляют в сообщении.



Также добавляют, что вчера на разных направлениях сбили два штурмовика захватчиков.



"Итак, имеем данные о поражении 10 самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев", - заключают в сообщении.

Напомним, войска РФ грабят, берут в заложники гражданское население, распространяют пропаганду и агитируют российских заключенных воевать против Украины, но ВСУ сдерживают наступление оккупантов и дают им отпор.