Воздушные силы ВСУ уничтожили целый полк российских десантных войск
10 марта бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники оккупантов
Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВС Украины.
По предварительной информации, ВСУ уничтожили целый полк десантных войск РФ с полным комплектом бронированной техники: танки, БМП, "грады".
"По информации Зенитных ракетных войск Воздушных Сил поражены четыре воздушные цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после поражения недолетел до собственного аэродрома и упал на территории России. Также поражены по меньшей мере четыре воздушных цели, преимущественно самолеты Су -25", – добавляют в сообщении.
Также добавляют, что вчера на разных направлениях сбили два штурмовика захватчиков.
"Итак, имеем данные о поражении 10 самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев", - заключают в сообщении.
- Напомним, войска РФ грабят, берут в заложники гражданское население, распространяют пропаганду и агитируют российских заключенных воевать против Украины, но ВСУ сдерживают наступление оккупантов и дают им отпор.
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