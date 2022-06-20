Воздушные силы ВСУ уничтожили ротно-тактическую группу войск РФ

Об этом сообщила прессслужба командования ПС ВСУ в Facebook .

"Подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага", - говорится в сообщении.

Там добавили, что истребители патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия авиации, наносящей ракетно-бомбовые удары по позициям россиян.

"В результате авианалетов 19 июня уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника", - подытожили в командовании.