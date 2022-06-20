Воздушные силы ВСУ уничтожили ротно-тактическую группу войск РФ
19 июня авиация Вооруженных сил Украины уничтожила ротно-тактическую группу и опорный пункт оккупантов
Об этом сообщила прессслужба командования ПС ВСУ в Facebook .
"Подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага", - говорится в сообщении.
Там добавили, что истребители патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия авиации, наносящей ракетно-бомбовые удары по позициям россиян.
"В результате авианалетов 19 июня уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника", - подытожили в командовании.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное