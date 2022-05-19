Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик и 20 единиц бронетехники
18 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили истребитель-бомбардировщик российской армии, ликвидировали крылатую ракету и военную технику
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
"Подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожена крылатая ракета, а на Харьковщине – истребитель-бомбардировщик Су-34. Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались!"- говорится в сообщении.
Также ВСУ ликвидировали 20 единиц бронетехники оккупантов и военнослужащих РФ.
- С 24 февраля по 18 мая кафиры потеряли около 28 300 военных, 3043 бронемашины, 1251 танк, 586 систем артиллерии и 202 самолета.
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