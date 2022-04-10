Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-34, пытавшийся атаковать Николаев

Об этом сообщило Миноброне .



На Николаевском направлении россияне пытаются улучшить положение, но ВСУ уничтожают их вместе с ресурсами и оттесняют с позиций.



"Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев. Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники", - отметили в министерстве.



В Херсонской области оккупанты создают ремонтные мастерские для техники и полевые госпитали. Россияне продолжают распространять пропаганду, приписывая себе вымышленные победы, обвиняя украинские власти в ущемлении прав и свобод жителей южных регионов, агитируя за создание квазиреспублик.



В Черном море ситуация не изменилась, вражеские корабельно-катерные группы продолжают блокировку. Высока вероятность ракетного удара. Также оккупанты пытаются высадить десант.

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