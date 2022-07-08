Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Сегодня, 8 июля, около 10 часов в Харьковской области, одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вражеский БпЛА, вероятно типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Орлан-10 – российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Производят в Санкт-Петербурге. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки. Может нести на борту несколько типов целевого оборудования: тепловизор, фотокамеру, гиростабилизированную видеокамеру, радиопередатчик, ретранслятор и т.д.

1 июля зенитное ракетное подразделение ВСУ уничтожили российский беспилотник "Форпост" примерно $7 млн.

А 3 июля ВСУ сбили российский дрон над Днепропетровщиной.

По информации Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 июля украинские войска уничтожили 669 российских беспилотников

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