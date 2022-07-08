Воздушные силы ВСУ сбили российский беспилотник над Харьковщиной
Утром 8 июля над Харьковщиной украинские войска сбили вражеский беспилотник, вероятно типа "Орлан-10"
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
"Сегодня, 8 июля, около 10 часов в Харьковской области, одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит вражеский БпЛА, вероятно типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.
Орлан-10 – российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Производят в Санкт-Петербурге. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки. Может нести на борту несколько типов целевого оборудования: тепловизор, фотокамеру, гиростабилизированную видеокамеру, радиопередатчик, ретранслятор и т.д.
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