Воздушные Силы ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Беларуси

Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление СБ и РФ", - отметил Залужный.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия понесла потери более чем в 3 тыс. убитых и 200 пленных и что оккупанты сдаются сами.