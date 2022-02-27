Воздушные Силы ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Беларуси
Это очередное военное преступление СБ и РФ, – Залужный
Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление СБ и РФ", - отметил Залужный.
- Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия понесла потери более чем в 3 тыс. убитых и 200 пленных и что оккупанты сдаются сами.
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