Воздушные Силы ВСУ сбили 6 дронов-камикадзе и штурмовик Су-25

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в телеграмме.

Во второй половине дня 23 сентября на восточном и южном направлениях оккупанты атаковали Украину шестью беспилотниками-камикадзе Shahed-136.

"По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных Сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25!" - говорится в сообщении.