Воздушные Силы ВСУ сбили 6 дронов-камикадзе и штурмовик Су-25
Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и один штурмовик Су-25
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в телеграмме.
Во второй половине дня 23 сентября на восточном и южном направлениях оккупанты атаковали Украину шестью беспилотниками-камикадзе Shahed-136.
"По состоянию на 18:30 шесть дронов-камикадзе сбили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, на юге страны зенитчики Воздушных Сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25!" - говорится в сообщении.
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