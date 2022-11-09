Воздушные силы ВСУ с начала суток уничтожили пять "шахедов" и один "Орлан-10"
После полуночи враг атаковал Украину иранскими ударными беспилотниками
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.
"9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА "Shahed-136". Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", - сообщили в командовании.
"Также зенитчиками Воздушных сил утром уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", - добавили там.
- Украинские военные 8 ноября посадили вражеский разведывательный беспилотник "Орлан-10".
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