Об этом в Медиацентре заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



"Москва уже просит ракеты, где может. Среди союзников у них Иран и КНДР. Ракеты "Искандер" у них уже в дефиците, запас исчерпали. Поэтому баллистические ракеты пытаются получить уже у своих партнеров. Ими наносят удары уже только по критической инфраструктуре, уже даже важные военные объекты не интересны врагу. Расслабляться нельзя, но статистика показывает, что враг бьет по энергетике. Самый массированный удар за октябрь был 10 числа и они не пожалели 84 ракеты, из них 55 ракет - Х-101 и Х -55, которые являются самыми дорогими на вооружении", - сказал Игнат.

Спикер подчеркнул, что сейчас в российской армии наблюдается определенный запас ракет Х-22, впрочем, не понятно, каково их состояние ракет и как точно они будут лететь.

Также в РФ в избытке есть ракеты для зенитных ракетных комплексов С-300.

С начала полномасштабного вторжения Украина испытала 4,5 тыс. ракетных ударов россиян.

Оккупанты 26 октября нанесли по Украине четыре ракетных и 18 авиаударов, 56 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

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