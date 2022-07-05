Воздушные силы ВСУ показали момент сбивания российских ракет над Днепропетровщиной 5 июля
Воздушные силы ВСУ обнародовали видео, где видно, как сбивают российские ракеты над Днепропетровщиной
Об этом сообщили на facebook-странице Воздушных сил ВСУ.
"5 июля 2022 года, 4:00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны - подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (г.Днепр)" - говорится в сообщении.
На обнародованном видео видно, как украинские военные сбили российские ракеты над Днепропетровщиной
- Утром 5 июля российские оккупанты выпустили 7 ракет по Днепропетровской области. Шесть из них ПВО ВСУ удалось сбить над Днепром и Синельниковским районом.
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