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Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили 6 вражеских дронов

11 июня, 2023 воскресенье
09:52
Война с Россией

Ночью 11 июня Воздушными силами ВСУ были уничтожены 6 иранских беспилотников Shahed-136/131

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграмме.

Отмечается, что были атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

Также, по предварительным данным, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" силами противовоздушной обороны было уничтожено шесть иранских ударных дронов.

  • Ранее сообщалось , что 11 июня силы воздушного командования "Восток" уничтожили три вражеских шахеда, которые россияне направили на Днепропетровщину.
потери окуппантов
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