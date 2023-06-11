Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили 6 вражеских дронов
Ночью 11 июня Воздушными силами ВСУ были уничтожены 6 иранских беспилотников Shahed-136/131
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграмме.
Отмечается, что были атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.
Также, по предварительным данным, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" силами противовоздушной обороны было уничтожено шесть иранских ударных дронов.
- Ранее сообщалось , что 11 июня силы воздушного командования "Восток" уничтожили три вражеских шахеда, которые россияне направили на Днепропетровщину.
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