Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили 6 вражеских дронов

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в телеграмме.

Отмечается, что были атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

Также, по предварительным данным, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" силами противовоздушной обороны было уничтожено шесть иранских ударных дронов.