Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Как отмечено в сообщении, все цели удалось поразить в течение пяти часов.

"С 11:00 по 16:00 4 января 2023 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Ка-52 – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации. Осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Су-25 (по классификации НАТО – Frogfoot, неформально – Грач) – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при условиях визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты).

"Орлан-10" – российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс. Предназначен для наблюдения за объектами в труднодоступной местности. Может нести на борту несколько типов целевого оборудования: тепловизор, фотокамеру, гиростабилизированную видеокамеру, радиопередатчик, ретранслятор и т.д.