Воздушные силы уничтожили российский бомбардировщик Су-34

Об этом сообщили в telegram-канале Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что 3 марта 2023 года в районе Енакиево, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию!", - добавляется в сообщении.

В частности, в telegram-канале издание УНИАН опубликовало видео сбивания Су-24. Добавляется также, что местные "власти" сообщили, что самолет был сбит, а пилоты успели катапультироваться.