Воздушные силы уничтожили российский бомбардировщик Су-34
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сбили российский бомбардировщик Су-34
Об этом сообщили в telegram-канале Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Сообщается, что 3 марта 2023 года в районе Енакиево, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
"Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию!", - добавляется в сообщении.
В частности, в telegram-канале издание УНИАН опубликовало видео сбивания Су-24. Добавляется также, что местные "власти" сообщили, что самолет был сбит, а пилоты успели катапультироваться.
- По состоянию на 2 марта было известно, что российская армия потеряла в Украине почти 10 тысяч единиц техники, что в три раза больше, чем ВСУ - больше танков и БМП.
- 3 марта сообщалось, что за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 151,3 тыс. военных, 3 405 танков, 2 061 дрон, 301 самолет и 289 вертолетов.
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