Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов и вражескую ракету
21 июня подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены два российских беспилотника
Об этом сообщило командование ПС ВСУ в Facebook .
Беспилотные летательные аппараты уничтожены на Киевщине и Донбассе. Также подразделением зенитчиков ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.
Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков совершили несколько авиаударов по позициям россиян. Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, военных и уничтожены два склада боеприпасов.
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