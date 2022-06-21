Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов и вражескую ракету

Об этом сообщило командование ПС ВСУ в Facebook .

Беспилотные летательные аппараты уничтожены на Киевщине и Донбассе. Также подразделением зенитчиков ликвидирована авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков совершили несколько авиаударов по позициям россиян. Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, военных и уничтожены два склада боеприпасов.