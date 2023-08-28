Воздушные силы уничтожили 2 "калибра" и 2 авиаракета Х-59

Об этом информируют в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что ночью 28 августа россияне выпустили по территории Украины ракеты морского и воздушного базирования. Так, четыре крылатых ракеты "Калибр" были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии в Крыму.

Кроме того, россияне применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34. Их оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы Воздушные силы уничтожили четыре воздушных цели: два "калибра" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночная атака РФ по Украине 28 августа: что известно

Утром понедельника, 28 августа, российские террористы совершили атаку на промышленный объект Полтавщины. В результате обстрела погибли два человека. Также два человека доставили в больницу с незначительными повреждениями.

Сейчас продолжаются поисковые работы и разбор завалов. О местонахождении еще двух человек пока неизвестно.

Также кафиры обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине, применив тактическую авиацию с южного направления. В результате атаки на регион разрушены дачные дома и загорелось хозяйственное сооружение.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.