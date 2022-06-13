Об этом информирует в фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ .



"Воздушные силы поздравили рашистов с "Днем России" сбитым Су-34. 12 июня около десяти утра в районе Изюма на Харьковщине зенитные ракетные Воздушные Силы ВС Украины поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – говорится в сообщении.



Известно, что самолеты оккупантов работали паром и атаковали позиции украинских военнослужащих.



"После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого – решили попробовать судьбу. "Нехай счастье!" – ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов", – идется в сообщении.



Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на временно оккупированную территорию. Информация о пилотах уточняется.



Кроме того, 12 июня, зенитным ракетным подразделением сбит российский БПЛА "Орлан-10". А ударная авиация совершила несколько налетов на вражеские позиции. Удар был нанесен по скоплению российской техники и личному составу. В результате воздушного удара уничтожен схрон ракетно-артиллерийского вооружения.

С 24 февраля Россия потеряла около 32 300 военных, 3 492 бронемашины, 1 432 танка и 585 беспилотников.

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