Воздушные силы Украины очистили небо от 8 «птичек» оккупантов
13 марта силами ПВО поражены 4 самолета, 3 вертолета и 1 беспилотник.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает « Espreso.TV ».
В небе над Киевщиной группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным ВСУ. Пока украинские самолеты вели маневренный бой в небе, ПВО расследовало рашистов из земли. В этом же районе было сбито еще 3 вертолета и один БПЛА.Позже оперативное командование «Север» заявило, что сбило еще один вражеский самолет.
- Напомним, ранее пленные российские пилоты дали пресс-конференцию в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное