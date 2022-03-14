Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает « Espreso.TV ».

В небе над Киевщиной группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным ВСУ. Пока украинские самолеты вели маневренный бой в небе, ПВО расследовало рашистов из земли. В этом же районе было сбито еще 3 вертолета и один БПЛА.

Напомним, ранее пленные российские пилоты дали пресс-конференцию в Киеве.

Позже оперативное командование «Север» заявило, что сбило еще один вражеский самолет.

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