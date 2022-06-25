Об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ .

"Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушного командования "Центр" сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.

Также 24 июня наши защитники уничтожили БПЛА "Орлан-10".

500-ю воздушную цель уничтожили 10 июня зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады сбили российский разведывательный беспилотник "Элерон-3".

С 24 февраля по 25 июня оккупанты потеряли 626 беспилотников .

На южном фронте ВСУ за сутки, 24 июня, уничтожили 46 оккупантов, танки и другую технику.

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