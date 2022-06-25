Воздушные силы сбили БПЛА "Орлан-10" врага
Военные Воздушного командования "Центр" сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", проводивший разведку после ракетных ударов
Об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ .
"Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушного командования "Центр" сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.
Также 24 июня наши защитники уничтожили БПЛА "Орлан-10".
- 500-ю воздушную цель уничтожили 10 июня зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады сбили российский разведывательный беспилотник "Элерон-3".
- С 24 февраля по 25 июня оккупанты потеряли 626 беспилотников .
- На южном фронте ВСУ за сутки, 24 июня, уничтожили 46 оккупантов, танки и другую технику.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное