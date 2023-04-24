Воздушные силы сбили 9 вражеских беспилотников

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Как отмечено в сообщении, шесть ударных беспилотников Shahed-136/131 сбили на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Еще три – в зоне ответственности воздушного командования "Юг": два ударных "ланцета" и беспилотник оперативно-тактического уровня.