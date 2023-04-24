Воздушные силы сбили 9 вражеских беспилотников
По состоянию на 18:00 24 апреля Воздушные силы ВСУ сбили 9 российских беспилотников – на востоке и юге страны
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Как отмечено в сообщении, шесть ударных беспилотников Shahed-136/131 сбили на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Еще три – в зоне ответственности воздушного командования "Юг": два ударных "ланцета" и беспилотник оперативно-тактического уровня.
- Ранее Генштаб сообщал о 2 сбитых вражеских разведывательных дронах. Подробнее о ситуации по всем направлениям обороны – в сводке Генштаба ВСУ.
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