Об этом он рассказал в видеопоздравлении ВС ВСУ 6 августа.

В частности, Воздушные силы ликвидировали 350 самолетов и вертолетов, 1 200 крылатых и 24 баллистических ракеты, более 2 тысяч беспилотников и 13 российских "кинджалов".

Генерал-лейтенант подчеркнул, что благодаря мощной поддержке наших западных партнеров и удивительному героизму наших военнослужащих удалось сохранить контроль над небом.

Олещук отметил, что пока враг имеет серьезное преимущество в воздухе на временно оккупированных территориях. Однако даже при таких неравных условиях украинские летчики совершили более 14 000 боевых вылетов, уничтожая оккупанта как в небе, так и на земле.

Командующий поблагодарил всех за самоотверженный труд в обороне неба от российского вторжения.

"Я благодарю каждого пилота, который сегодня бьет врага еще на советском самолете, но, надеюсь, скоро пересядет на F-16, каждого воюющего зенитчика, то ли на "Петриоте", то ли на старой "трехсотке", каждому инженеру, медику, связисту, разведчику, курсанту и солдату…", - сказал он.

Олещук добавил, что за полтора года полномасштабной войны более 3200 военнослужащих воздушных сил отметили государственными наградами, 40 из них стали Героями Украины.

"Война показала, кто чего стоит… Наши люди способны на невероятные поступки, проявления мужества, гуманности, героизма и самопожертвования. Сегодня - День Воздушных Сил! И мы не празднуем, мы шаг за шагом приближаем нашу победу!", - подчеркнул командующий ПС ВСУ.