Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Воздушные силы прокомментировали сбивание над Киевом украинского Bayraktar

Воздушные силы прокомментировали сбивание над Киевом украинского Bayraktar

5 мая, 2023 пятница
14:34
Война с Россией

Специалисты устанавливают, почему произошел технический сбой в работе турецкого беспилотника Bayraktar, который вечером 4 мая был сбит над Киевом

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

По словам Игната, пока неизвестно, почему Bayraktar утратил контроль. Однако причины сбоя выясняются.

"То, что может произойти какая-то техническая проблема, с чем она связана, сейчас разбираются специалисты, очевидно, что может произойти. Байрактар – это большой беспилотник, он стал неуправляемым, его пришлось уничтожить. Было решено применить вооружение мобильных огневых групп, малым ПВО его просто уничтожить. Это нештатная ситуация, но трагедию из этого делать не будем", - сказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что беспилотники Bayraktar широко используются в Турции не только военными, но и полицией, пограничниками и таможней. Украина после вчерашнего инцидента не перестанет использовать эти беспилотники.

  • Вечером 4 мая в столице Украины произошли несколько взрывов. Во время тревоги ПВО сбила беспилотник . Как оказалось, это был "байрактар", потерявший управление во время планового полета.
Украина
военные силы Украины
Байрактар
Читайте также:
Канада
5 мая, 2023 пятница
МИД Канады вызвал китайского посла из-за нападения на семью дипломата. Китай отрицает заявления Оттавы
ППО
4 мая, 2023 четверг
Над Киевом ПВО сбила БПЛА Bayraktar, потерявший управление во время планового полета
путін
2 мая, 2023 вторник
9 мая Путин может объявить об окончании так называемой спецоперации, - военный эксперт Свитан
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.93
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
5 мая
16:30
Обзор
Выборы в Турции: кандидаты, экономика и лук
16:27
Героизировал оккупантов: в Харькове задержали блоггера из Латинской Америки
16:24
Буряты и тувинцы, которых россияне привезли в Мариуполь, заселяются с семьями в заброшенные дома украинцев - горсовет
16:17
Предатель в колонии: инспектору из Херсона, который удерживал за решеткой патриотов, объявили подозрение
16:10
Турецкая оппозиция заявила о риске насилия в случае победы Килидароглу и просит граждан оставаться дома в ночь после выборов
16:09
Военные РФ выселяют местных из домов в Олешках Херсонской области, - ЦНС
16:04
OPINION
Прямые иностранные инвестиции в Украину в январе-марте 2023 г. достигли $562 млн
16:00
"Из уважения к героизму Украины": президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому пистолет
15:54
Заморозки, порывы ветра, местами дожди: прогноз погоды на ближайшие выходные от Натальи Диденко
15:40
"Военнослужащие будут знать точное время": Минобороны обещает ликвидировать очереди на ВВК
15:27
Пригожин не будет выводить наемников из Бахмута, - разведка
15:22
Министр иностранных дел Бахрейна впервые прибыл в Украину и встретился с президентом Зеленским
15:09
Девять лет в борьбе за Украину: добровольческий полк "Азов" отмечает годовщину создания
15:05
Дания и Германия передадут Украине партию танков Leopard 1
14:44
Экспорт зерна из Украины замедлился из-за приближения окончания срока действия "зернового соглашения", – Reuters
14:23
Россияне атаковали Херсонщину четырьмя управляемыми авиабомбами: ранен человек
14:22
Заглушение навигации в Москве не помешает украинским БПЛА сориентироваться в небе, - Владимир Яценко
14:16
Полузащитник на зеленых полях во время войны: состоялась премьера документального фильма о жизни футболистов после полномасштабного вторжения России
14:13
Южная Корея и США проведут с 25 мая крупнейшие в истории совместные боевые учения
14:09
Оккупанты срочно эвакуируют жителей прифронтовых районов Запорожской области в Бердянск, - мэр Федоров
14:09
СБУ ликвидировала 4 схемы нелегального выезда за границу военнообязанных
14:09
OPINION
Вадим Денисенко
Пригожин начал избирательную кампанию?
13:54
Эксклюзив
Пригожин хочет крови. Когда наконец-то в России начнется междоусобная резня
13:49
Маляр: армия РФ изо всех сил пытается взять Бахмут до 9 мая
13:47
Занизили стоимость продукции: директора госпредприятия в Днепропетровской области подозревают в хищении почти 7 млн грн
13:40
В мае РФ ежечасно била по Украине авиацией, - Госдеп США
13:36
"Люксембург, Люксембург" Лукича ворвался в десятку самых кассовых украинских фильмов времен независимости
13:34
Эксклюзив
Нападки на украинский бизнес – это неправильно, он показал большую устойчивость во время вызовов, – вице-президент УСПП Пекар
13:32
Defence Express: сбитый над Киевом ночью 4 мая снаряд, вероятно, был ракетой "Кинжал", которую РФ считает гиперзвуковой
13:27
Резников обсудил с топ-чиновником бундесвера создание "морской коалиции" и тренинговые программы для ВСУ
13:07
В Посад-Покровском Херсонской области возобновили электроснабжение после года без света
13:06
Оккупанты незаконно вывезли 50 украинских детей с Луганщины в Дагестан
13:02
На оккупированных территориях запретили продажу крепкого алкоголя российским военным, - Федоров
13:02
"Заветная мечта": Укрпочта назвала марку-победительницу голосования ко Дню защиты детей
13:01
Пытались обнаружить HIMARS: вблизи Краматорска задержали российских агентов
12:57
В Израиле арестовали счета Binance, связанные с ИГИЛ и ХАМАС
12:43
В Берлине запретили демонстрировать украинские и российские флаги у советских мемориалов 8 и 9 мая
12:40
Разведка: 40% пленных оккупантов сдались Украине добровольно
12:28
В Херсонской области оккупанты продолжают готовиться к экстренной эвакуации в случае контрнаступления ВСУ
12:17
Орбан заявил, что у него не хватает фантазии представить, что кто-то может победить Россию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV