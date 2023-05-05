Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

По словам Игната, пока неизвестно, почему Bayraktar утратил контроль. Однако причины сбоя выясняются.

"То, что может произойти какая-то техническая проблема, с чем она связана, сейчас разбираются специалисты, очевидно, что может произойти. Байрактар – это большой беспилотник, он стал неуправляемым, его пришлось уничтожить. Было решено применить вооружение мобильных огневых групп, малым ПВО его просто уничтожить. Это нештатная ситуация, но трагедию из этого делать не будем", - сказал спикер Воздушных сил.

Он отметил, что беспилотники Bayraktar широко используются в Турции не только военными, но и полицией, пограничниками и таможней. Украина после вчерашнего инцидента не перестанет использовать эти беспилотники.