Воздушные силы прокомментировали сбивание над Киевом украинского Bayraktar
Специалисты устанавливают, почему произошел технический сбой в работе турецкого беспилотника Bayraktar, который вечером 4 мая был сбит над Киевом
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".
По словам Игната, пока неизвестно, почему Bayraktar утратил контроль. Однако причины сбоя выясняются.
"То, что может произойти какая-то техническая проблема, с чем она связана, сейчас разбираются специалисты, очевидно, что может произойти. Байрактар – это большой беспилотник, он стал неуправляемым, его пришлось уничтожить. Было решено применить вооружение мобильных огневых групп, малым ПВО его просто уничтожить. Это нештатная ситуация, но трагедию из этого делать не будем", - сказал спикер Воздушных сил.
Он отметил, что беспилотники Bayraktar широко используются в Турции не только военными, но и полицией, пограничниками и таможней. Украина после вчерашнего инцидента не перестанет использовать эти беспилотники.
- Вечером 4 мая в столице Украины произошли несколько взрывов. Во время тревоги ПВО сбила беспилотник . Как оказалось, это был "байрактар", потерявший управление во время планового полета.
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