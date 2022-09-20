Об этом говорится на Facebook-странице Командования Воздушных сил.

"Уничтожены один штурмовик Су-25, одна управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск", — уточнили бойцы.

Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация украинской армии продолжает наносить удары по позициям врага на разных направлениях, добавили в командовании.

16 сентября на Днепропетровщине ПВО сбило три крылатых российских ракеты "Искандер".