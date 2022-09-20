Воздушные силы "приземлили" российский Су-25, ракету Х-59 и 5 вражеских дронов
За 19 сентября украинские ПС ВСУ уничтожили семь воздушных целей противника
Об этом говорится на Facebook-странице Командования Воздушных сил.
"Уничтожены один штурмовик Су-25, одна управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск", — уточнили бойцы.
Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация украинской армии продолжает наносить удары по позициям врага на разных направлениях, добавили в командовании.
- 16 сентября на Днепропетровщине ПВО сбило три крылатых российских ракеты "Искандер".
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