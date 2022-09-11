Воздушные силы показали сбитый украинской ПВО российский самолет Су-34
Военнослужащие ВСУ обнаружили российский самолет Су-34, сбитый ранее противовоздушной обороной
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Нечего рашистским оккупантам летать в нашем небе! Военнослужащие Вооруженных сил Украины обнаружили самолет Су-34, сбитый ранее противовоздушной обороной", - говорится в сообщении.
- Напомним, за сутки украинская авиация нанесла 23 удара по противнику
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