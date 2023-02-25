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Воздушные силы открыли набор курсантов для освоения современных западных систем ПВО

25 февраля, 2023 суббота
04:21
образование

Воздушные силы ВСУ объявили набор курсантов для обучения на западных зенитных ракетных системах, включая IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T и другие.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Там отметили, что подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире и «их будет становиться все больше», а затем они должны полностью заменить старый парк советской техники.

"Именно поэтому Воздушным силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и стать на оборону страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий", – говорится в сообщении.

Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Пока военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом. В период военного времени есть возможность поступить в университет по упрощенной процедуре, говорят в воздушных силах.

В настоящее время военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США.

"Но не за горами то время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине", - отметили в воздушных силах.

Подробную информацию о наборе можно получить по телефонам, указанным на сайте военного учебного заведения, в частности: +38 (097) 324 88 82.

Харьков
военные силы Украины
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