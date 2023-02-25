Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Там отметили, что подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире и «их будет становиться все больше», а затем они должны полностью заменить старый парк советской техники.

"Именно поэтому Воздушным силам нужны мотивированные защитники и защитницы, способные овладеть этим оружием и стать на оборону страны. Это площадка для перспективной и высокооплачиваемой службы. Чтобы стать одним из тех, кого украинцы называют "богами ПВО", нужно лишь приложить немного усилий", – говорится в сообщении.

Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Пока военный вуз рассредоточен по всей Украине, но процесс обучения продолжается и в Украине, и за рубежом. В период военного времени есть возможность поступить в университет по упрощенной процедуре, говорят в воздушных силах.

В настоящее время военные и преподаватели проходят соответствующее обучение по эксплуатации и боевому применению современных ЗРК в нескольких странах Европы и США.

"Но не за горами то время, когда специалистов по управлению сложными системами ПВО будут готовить в Украине", - отметили в воздушных силах.

Подробную информацию о наборе можно получить по телефонам, указанным на сайте военного учебного заведения, в частности: +38 (097) 324 88 82.