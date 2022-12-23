Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"У каждого ЗРК есть свои нюансы, поэтому нужно знать, какой тип. Все-таки сейчас эта информация не обнародуется, как только она будет, понятно, что специалисты уже определены, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Олещук утвердил уже перечень людей, которые могут быть" направлены на это обучение, как это было с Iris-T и Nasams, когда через несколько недель наши специалисты Воздушных сил, зенитчики, научились умело оперировать этими комплексами. мощная, более дальнобойная, и это очень хорошие новости, что действительно она станет на вооружение", - сообщил спикер.

21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.

По данным СМИ, учения могут проходить на базе Форт-Силли, штат Оклахома, США.

23 декабря сообщалось, что обучение украинских военных на американских зенитных ракетных комплексах Patriot должно начаться "очень скоро" и продлится "несколько месяцев".

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