Воздушные силы определили специалистов, которые будут учиться управлять системой ПВО Patriot
Как только будет определено, какой тип системы ПРО Patriot будет предоставлен Украине, наши специалисты отправятся на обучение. Сейчас в Воздушных силах уже есть список таких специалистов
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"У каждого ЗРК есть свои нюансы, поэтому нужно знать, какой тип. Все-таки сейчас эта информация не обнародуется, как только она будет, понятно, что специалисты уже определены, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Олещук утвердил уже перечень людей, которые могут быть" направлены на это обучение, как это было с Iris-T и Nasams, когда через несколько недель наши специалисты Воздушных сил, зенитчики, научились умело оперировать этими комплексами. мощная, более дальнобойная, и это очень хорошие новости, что действительно она станет на вооружение", - сообщил спикер.
- 21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
- В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.
- По данным СМИ, учения могут проходить на базе Форт-Силли, штат Оклахома, США.
- 23 декабря сообщалось, что обучение украинских военных на американских зенитных ракетных комплексах Patriot должно начаться "очень скоро" и продлится "несколько месяцев".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.27
- Актуальное
- Важное