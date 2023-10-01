Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"

Об этом информируют воздушные силы Украины.

Во время массированной атаки по Украине россияне запустили 30 ударных БПЛА типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений. Речь идет о мысе Чауда во временно оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарске и Курске в РФ.

Средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов".

Фото: Воздушные силы / телеграмм