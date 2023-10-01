Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
В ночь на воскресенье, 1 октября, Воздушные силы вместе с ПВО уничтожили в небе над Украиной 16 из 30 выпущенных российских "шахедов"
Об этом информируют воздушные силы Украины.
Во время массированной атаки по Украине россияне запустили 30 ударных БПЛА типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений. Речь идет о мысе Чауда во временно оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарске и Курске в РФ.
Средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов".
Фото: Воздушные силы / телеграмм
- Вечером и в ночь на 1 октября РФ совершила комбинированную воздушную атаку Украины. Враждебные цели зафиксированы во многих регионах. В Кривом Роге на Днепропетровщине и в Умани на Черкасщине есть попадание в объекты инфраструктуры и ранен один человек. Подробнее – читайте по ссылке .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное