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Воздушные, пышные, с хрустящей корочкой. Как приготовить вергуны?
Вергуны – домашнее лакомство. Они имеют форму продолговатых полосок. Воздушные, пышные, с хрустящей корочкой. Вергуны можно готовить на кефире, сметане или воде
Пышные хрустящие вергуны на кефире (или простокваше)
Ингредиенты:
- мука – 400 г плюс щепотка для подпыла
- кефир (2,5%) – 250 г
- сахар – 100 г
- одно яйцо
- полчайной ложки разрыхлителя
- подсолнечное масло для жарки – 500 мл
- сахарная пудра (для подачи) – 50 г.
Фото: youtube
Пошаговый рецепт приготовления:
- всыпаем в глубокую миску 400 г муки
- добавляем полчайной ложки разрыхлителя
- добавляем 100 г сахара
- вбиваем одно яйцо
- вливаем 250 мл кефира (2,5%0
- перемешиваем ложкой
- посыпаем рабочую поверхность мукой
- вымешиваем тесто, чтобы оно не приставало к рукам
- делаем из теста шарик
- заворачиваем его в пищевую пленку
- оставляем постоять на двадцать минут
- отрезаем от теста небольшой кусок
- раскатываем его до круглой формы толщиной 3 мм
- нарезаем полоски шириной 6 см
- вырезаем из них ромбы длиной 10 см
- посредине каждого ромба делаем надрез 4 см
- один край ромба продеваем через отверстие по середине
- разогреваем сковороду из 500 мл подсолнечного масла.
- выкладываем ромбы из теста
- жарим с обеих сторон, переворачивая, до появления румяной корочки
- готовые вергуны выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем
- когда вергуны остынут, посыпаем их 50 г сахарной пудры.
Фото: youtube
Вергуны на сметане
Ингредиенты:
- мука – 300 г
- четыре желтка
- сметана – 120 г
- щепотка соли
- одна столовая ложка спирта
- одна столовая ложка сахара
- растительное масло жарки
- сахарная пудра для посыпки
- цедра мелко натертая с одного апельсина.
Пошаговое приготовление:
- взбиваем до однородности желтки с сахаром, солью, спиртом и сметаной.
- добавляем муку
- замешиваем эластичное тесто
- накрываем пищевой пленкой
- ставим в холодильник на полчаса
- достаем тесто из холодильника
- выкладываем его на рабочую поверхность присыпанную мукой
- раскатываем тесто скалкой
- складывает вдвое
- снова замешиваем и даем постоять десять минут
- разделяем тесто на три части
- каждую часть раскатываем
- вырезаем полоски, размером 10 см, длиной и 3 см шириной
- по середине каждой полоски делаем продольный надрез
- одну половину полоски выворачиваем через образовавшееся отверстие
- так поступаем с остальным тестом
- в большом котелке разогреваем большое количество растительного масла
- когда температура масла достигнет 160 ᵒС – уменьшаем огонь до среднего
- опускаем вергуны партиями в разогретое масло
- жарим до готовности с двух сторон к румяной корочке
- достать вергуны на тарелку, застеленную бумажным полотенцем
- сразу же после выемки посыпаем их сахарной пудрой
- посыпаем мелко тертой цедрой.
Фото: youtube
Вергуны на воде
Ингредиенты:
- мука – 3.5 стакана
- вода – 50 мл
- сахар – 50 г
- два куриных яйца
- коньяк – одна чайная ложка
- соль – пол чайной ложки
- сахарная пудра – одна столовая ложка
- масло растительное – 200 мл.
Пошаговое приготовление:
- яйца взбиваем венчиком
- добавляем коньяк (спирт)
- добавляем сахар
- добавляем соль
- сбиваем дальше
- вливаем воду
- снова сбиваем
- постепенно добавляем муку
- хорошо вымешиваем тесто
- лепим формочками и жарим по принципу как в предыдущем рецепте.
Фото: youtube
Вергуны на дрожжах
Ингредиенты:
- мука – 450 г
- молоко – 200 мл
- сахар – четыре столовых ложки
- дрожжи – 15 г
- масло подсолнечное – 150 мл
- соль – пол чайной ложки
- сахарная пудра – 50 г
Пошаговое приготовление:
- в глубокую посуду вливаем молоко, оно должно быть теплым
- крошим и добавляем дрожжи плюс сахар
- через несколько минут, когда дрожжи начнут набухать, добавляем соль.
- добавляем три столовых ложки рафинированного подсолнечного масла.
- перемешиваем все ингредиенты
- добавляем просеянную муку
- замешиваем эластичное тесто
- формируем из теста колобок
- оставляем его в миске в теплом месте
- накрываем миску чистым полотенцем
- ждем пока тесто увеличиться в объеме вдвое
- делаем формочки из теста и готовим так, как в предыдущих рецептах
- при подаче посыпаем вергуны сахарной пудрой.
Приятного аппетита!.
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