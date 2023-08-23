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Воздушные, пышные, с хрустящей корочкой. Как приготовить вергуны?

23 августа, 2023 среда
20:20

Вергуны – домашнее лакомство. Они имеют форму продолговатых полосок. Воздушные, пышные, с хрустящей корочкой. Вергуны можно готовить на кефире, сметане или воде

Пышные хрустящие вергуны на кефире (или простокваше)

Ингредиенты:

  • мука – 400 г плюс щепотка для подпыла
  • кефир (2,5%) – 250 г
  • сахар – 100 г
  • одно яйцо
  • полчайной ложки разрыхлителя
  • подсолнечное масло для жарки – 500 мл
  • сахарная пудра (для подачи) – 50 г.

вергуни на сметані

Фото: youtube

Пошаговый рецепт приготовления:

  • всыпаем в глубокую миску 400 г муки
  • добавляем полчайной ложки разрыхлителя
  • добавляем 100 г сахара
  • вбиваем одно яйцо
  • вливаем 250 мл кефира (2,5%0
  • перемешиваем ложкой
  • посыпаем рабочую поверхность мукой
  • вымешиваем тесто, чтобы оно не приставало к рукам
  • делаем из теста шарик
  • заворачиваем его в пищевую пленку
  • оставляем постоять на двадцать минут
  • отрезаем от теста небольшой кусок
  • раскатываем его до круглой формы толщиной 3 мм
  • нарезаем полоски шириной 6 см
  • вырезаем из них ромбы длиной 10 см
  • посредине каждого ромба делаем надрез 4 см
  • один край ромба продеваем через отверстие по середине
  • разогреваем сковороду из 500 мл подсолнечного масла.
  • выкладываем ромбы из теста
  • жарим с обеих сторон, переворачивая, до появления румяной корочки
  • готовые вергуны выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем
  • когда вергуны остынут, посыпаем их 50 г сахарной пудры.

вергуни на дріжджах

Фото: youtube

Вергуны на сметане

Ингредиенты:

  • мука – 300 г
  • четыре желтка
  • сметана – 120 г
  • щепотка соли
  • одна столовая ложка спирта
  • одна столовая ложка сахара
  • растительное масло жарки
  • сахарная пудра для посыпки
  • цедра мелко натертая с одного апельсина.

Пошаговое приготовление:

  • взбиваем до однородности желтки с сахаром, солью, спиртом и сметаной.
  • добавляем муку
  • замешиваем эластичное тесто
  • накрываем пищевой пленкой
  • ставим в холодильник на полчаса
  • достаем тесто из холодильника
  • выкладываем его на рабочую поверхность присыпанную мукой
  • раскатываем тесто скалкой
  • складывает вдвое
  • снова замешиваем и даем постоять десять минут
  • разделяем тесто на три части
  • каждую часть раскатываем
  • вырезаем полоски, размером 10 см, длиной и 3 см шириной
  • по середине каждой полоски делаем продольный надрез
  • одну половину полоски выворачиваем через образовавшееся отверстие
  • так поступаем с остальным тестом
  • в большом котелке разогреваем большое количество растительного масла
  • когда температура масла достигнет 160 ᵒС – уменьшаем огонь до среднего
  • опускаем вергуны партиями в разогретое масло
  • жарим до готовности с двух сторон к румяной корочке
  • достать вергуны на тарелку, застеленную бумажным полотенцем
  • сразу же после выемки посыпаем их сахарной пудрой
  • посыпаем мелко тертой цедрой.

Вергуни

Фото: youtube

Вергуны на воде

Ингредиенты:

  • мука – 3.5 стакана
  • вода – 50 мл
  • сахар – 50 г
  • два куриных яйца
  • коньяк – одна чайная ложка
  • соль – пол чайной ложки
  • сахарная пудра – одна столовая ложка
  • масло растительное – 200 мл.

Пошаговое приготовление:

  • яйца взбиваем венчиком
  • добавляем коньяк (спирт)
  • добавляем сахар
  • добавляем соль
  • сбиваем дальше
  • вливаем воду
  • снова сбиваем
  • постепенно добавляем муку
  • хорошо вымешиваем тесто
  • лепим формочками и жарим по принципу как в предыдущем рецепте.

Вергуни

Фото: youtube

Вергуны на дрожжах

Ингредиенты:

  • мука – 450 г
  • молоко – 200 мл
  • сахар – четыре столовых ложки
  • дрожжи – 15 г
  • масло подсолнечное – 150 мл
  • соль – пол чайной ложки
  • сахарная пудра – 50 г

Пошаговое приготовление:

  • в глубокую посуду вливаем молоко, оно должно быть теплым
  • крошим и добавляем дрожжи плюс сахар
  • через несколько минут, когда дрожжи начнут набухать, добавляем соль.
  • добавляем три столовых ложки рафинированного подсолнечного масла.
  • перемешиваем все ингредиенты
  • добавляем просеянную муку
  • замешиваем эластичное тесто
  • формируем из теста колобок
  • оставляем его в миске в теплом месте
  • накрываем миску чистым полотенцем
  • ждем пока тесто увеличиться в объеме вдвое
  • делаем формочки из теста и готовим так, как в предыдущих рецептах
  • при подаче посыпаем вергуны сахарной пудрой.

Приятного аппетита!.

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