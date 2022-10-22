Об этом говорится в вечерней информационной сводке Генерального штаба ВСУ.

"В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БПЛА иранского производства "Shahed-136", - отмечается в сообщении.

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Удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

"20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить", - добавили в Генштабе.

Справка

Согласно оценке бывшего министра топлива и энергетики Ивана Плачкова, в течение 22 октября без электричества осталось 1,5 млн украинских абонентов .

По словам экс-министра, в Хмельницкой области остались без света примерно 650 тысяч, в Николаевской - 200 тысяч, в Черкасской - 250 тысяч абонентов.

"Подчеркиваю, это был массированный удар по подстанциям, по линиям электропередачи. И это агония режима Путина, и это последнее, что они могут сделать", - подчеркнул Плачков.

Начались массовые отключения от электропитания абонентов.

Как предупреждают местные органы власти, в некоторых случаях речь пойдет об обесточивании не на несколько часов, а на несколько суток (как, например, в городе Ковель Волынской области ).

Директор EIR Center Александр Харченко оценивает атаку россиян на электроэнергетику Украины, которая длится последние две недели, как "спланированный российскими энергетиками террористический акт, цель которого - уничтожить нашу энергосистему" . По его мнению, цель Кремля - "полное отключение электричества в нашей стране".

По мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, ударами по критической инфраструктуре Украины Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу .

В Польше уже ожидают прибытия этой зимой до 800 тыс. беженцев из Украины.

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