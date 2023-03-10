Воздушное пространство Беларуси пока не используются для атак по Украине, - Игнат

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Из Беларуси давно не применяется вооружение. Я помню, пожалуй, еще несколько месяцев назад применялись "Шахеды" - по Днепру они шли в Киевскую область, их там сбивали по дороге. Сейчас воздушное пространство Беларуси уже не используется", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что оккупанты даже по Киевской области наносят удары ракетами С-300 и С-400. Их они запускают с территории России.