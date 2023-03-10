Воздушное пространство Беларуси пока не используются для атак по Украине, - Игнат
Россия уже несколько месяцев не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Из Беларуси давно не применяется вооружение. Я помню, пожалуй, еще несколько месяцев назад применялись "Шахеды" - по Днепру они шли в Киевскую область, их там сбивали по дороге. Сейчас воздушное пространство Беларуси уже не используется", - подчеркнул Игнат.
Он добавил, что оккупанты даже по Киевской области наносят удары ракетами С-300 и С-400. Их они запускают с территории России.
- Ночью на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители. В частности, в Голосеевском районе Киева зафиксировали попадание в объект инфраструктуры, а в Святошинском районе пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены. Обломками ракет были ранены люди.
- По данным Генштаба ВСУ, за сутки 9 марта россияне выпустили по территории Украины 84 ракеты, 34 из них сбили ВСУ.
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил в эфире Эспрессо, что россияне раньше не запускали по Украине такое количество "кинжалов", как в ночной атаке 9 марта. Он отметил, что "кинджалы" - самые дефицитные ракеты на вооружении российской армии.
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