Воздушная тревога в Токио: Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией
4 октября Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, из-за чего в Токио была объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает The Japantimes.
Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией во вторник, 4 октября, сообщило правительство Японии. Это заставило Токио впервые с 2017 года объявить тревогу с призывом к жителям скрываться.
Позже министерство обороны в Токио заявило, что ракета, вероятно, упала в Тихом океане после активизации системы предупреждения J-Alert для токийских островов Изу, Хоккайдо и префектуры Аомори.
Предполагают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которая упала в водах в 3000 км от Японии, сообщает TV Asahi со ссылкой на неустановленные правительственные источники.
На спешно организованной пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сказал, что баллистическая ракета пролетела над регионом Тохоку и, как предполагают, приземлилась в 07:44 в Тихом океане за пределами исключительной экономической зоны Японии, которая простирается на 200 морских миль (37 км) от своего побережья.
Пока не было сообщений о проходящих поблизости самолетах и кораблях, сказал Мацуно.
Это уже пятый запуск ракет со стороны Северной Кореи через неделю.
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