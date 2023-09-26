Воздушная тревога в Крыму: взрывы в Симферополе и в районе "Бельбека"

Около 21:00 в сигнал воздушной тревоги раздался в Севастополе, сообщает "Крым. Реалии".

В то же время перекрыто движение по Крымскому мосту, а местные паблики сообщили о ракетах вне над полуостровом.

Около 21:40 в городе прозвучало несколько взрывов.

Назначенный оккупантами глава города Михаил Разважаев проинформировал , что вблизи аэродрома "Бельбек" сбита одна ракета.

Около 22:00 воздушная тревога отменена.