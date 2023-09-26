Воздушная тревога в Крыму: взрывы в Симферополе и в районе "Бельбека"
Вечером 25 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Севастополе и районе аэродрома "Бельбек"
Около 21:00 в сигнал воздушной тревоги раздался в Севастополе, сообщает "Крым. Реалии".
В то же время перекрыто движение по Крымскому мосту, а местные паблики сообщили о ракетах вне над полуостровом.
Около 21:40 в городе прозвучало несколько взрывов.
Назначенный оккупантами глава города Михаил Разважаев проинформировал , что вблизи аэродрома "Бельбек" сбита одна ракета.
Около 22:00 воздушная тревога отменена.
- Вечером 25 сентября минобороны РФ сообщило о массированной атаке дронов на Белгородскую и Курскую области – сбито около 10 беспилотников.
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