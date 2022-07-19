Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушная тревога прозвучала в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

"Общественное. Одесса" сообщает , что в Одессе был слышен взрыв.

Впоследствии спикер Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил обстрел и добавил:

"Страна-террорист "традиционно" воюет с мирным населением. Продолжается спасательная операция. Детали – впоследствии. Берегите себя и своих родных!".

Заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич в комментарии " Общественному " сообщил некоторые подробности:

"В населенном пункте на Одесщине пожар в результате ракетного удара. Есть легкие ранения у 4 человек. Два дома горят, два разрушены до основания, у многих выбило окна".

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