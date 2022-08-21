Воздушная разведка показала, как уничтожила вражеские танки на Юге

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, сегодня, 21 августа, с помощью воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, удалось уничтожить российские танки на Юге Украины.

"Воздушная разведка Госпогранслужбы на южном направлении полностью уничтожила рашистскую технику", - пишет Госпогранслужба.

На Донетчине 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 оккупантов, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С".

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