Воздушная разведка показала, как уничтожила вражеские танки на Юге
На южном направлении воздушная разведка Госпогранслужбы полностью уничтожила российскую технику
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в телеграме.
Как говорится в сообщении, сегодня, 21 августа, с помощью воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, удалось уничтожить российские танки на Юге Украины.
"Воздушная разведка Госпогранслужбы на южном направлении полностью уничтожила рашистскую технику", - пишет Госпогранслужба.
- На Донетчине 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 оккупантов, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С".
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