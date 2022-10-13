Воздушная дуэль: Притула показал, как украинский "мавик" умело уничтожил российский дрон
Сергей Притула показал, как украинский "мавик", переданный одному из подразделений ДШУ в Донецкой области, умело ликвидировал российский дрон
Видео он опубликовал у себя в телеграмме .
Притула отметил, что сейчас хоть и не Первая мировая, но воздушные дуэли все же случаются.
"Шах и мат, только пропеллеры разлетелись!", - написал он.
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